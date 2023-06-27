وسائل إعلام روسية: السلطات تسقط القضايا الجنائية عن متمردى فاجنر

جدة - نرمين السيد - وأشارت وسائل الإعلام الروسية إلى أن مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة تستعد لتسليم عتادها لوزارة الدفاع الروسية.

ونجحت جهود الوساطة البيلاروسية فى التوصل إلى صيغة تسوية مع قائد مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، يفجينى بريجوجين، بعد إعلامه العصيان المسلح فى وجه الجيش الروسى، حيث اتهم بريجوجين الدفاع الروسية بقصف قواته وقتل عدد كبير منهم.

وبحسب التقارير، فقد تم تقديم بعض الضمانات لبريجوجين من أجل إنهاء حالة التمرد العسكرى، قبل يومين، أبرزها الخروج الآمن لعناصره من الأراضى الروسية، وعدم ملاحقة قائدهم قضائيًا وإسقاط الدعاوى المقامة ضده.