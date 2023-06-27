الهلال الأحمر السعودى: تفويج حجاج بيت الله إلى صعيد عرفات قائم على أكمل وجه

جدة - نرمين السيد - قال فواز الشيبانى، متحدث الهلال الأحمر السعودى، إن حجاج بيت الله الحرام توافدوا على صعيد عرفات بسلام آمنين، مؤكدًا أن تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات قائم على أكمل وجه.





وأضاف متحدث الهلال الأحمر السعودى فى تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء: "نتعاون مع وزارة الصحة لتوفير كل ما يلزم من موارد وتقنيات والأدوية الطبية لخدمة الحجاج"، موضحًا أن هناك استعدادات كبيرة من قطاعات المملكة حرصا على توفير الخدمات الإسعافية بكفاءة. وأشار الشيبانى، إلى أن المملكة العربية السعودية تستهدف مليون متطوع فى موسم الحج وفقا لرؤية المملكة 2030. كما أعلن أن هناك أكثر من 250 سيارة إسعاف وما يزيد على 400 آلية ومركبة بالمشاعر المقدسة لخدمة الحجاج، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل أى وباء إلى الآن فى موسم الحج هذا العام.

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