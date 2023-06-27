جدة - نرمين السيد - قالت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة تستعد لتسليم عتادها لوزارة الدفاع الروسية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل منذ قليل، منذ قليل.





ونجحت جهود الوساطة البيلاروسية فى التوصل إلى صيغة تسوية مع قائد مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، يفجينى بريجوجين، بعد إعلامه العصيان المسلح فى وجه الجيش الروسى، حيث اتهم بريجوجين الدفاع الروسية بقصف قواته وقتل عدد كبير منهم. وبحسب التقارير، فقد تم تقديم بعض الضمانات لبريجوجين من أجل إنهاء حالة التمرد العسكرى، قبل يومين، أبرزها الخروج الآمن لعناصره من الأراضى الروسية، وعدم ملاحقة قائدهم قضائيًا وإسقاط الدعاوى المقامة ضده.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وسائل إعلام روسية: مجموعة فاجنر تستعد لتسليم عتادها لوزارة الدفاع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.