لاتفيا تجمد التأشيرات للروس عقب تمرد فاجنر

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية فى ريجا، إنه بعد "التطور المفاجئ للأحداث السياسية المحلية فى روسيا"، تم تعليق قبول طلبات الروس للحصول على تأشيرة الدخول بجميع أنواعها فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية للاتفيا فى الخارج.

وأضافت أن الطلبات المقدمة حتى الآن، والتى قُبلت بحلول 25 يونيو، لا تزال قيد الدراسة.

وقيدت لاتفيا بالفعل إصدار التأشيرات لمواطنى جارتها بسبب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، ولا تصدرها إلا للحالات الإنسانية.