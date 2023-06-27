العالم اليوم - بعد تراجع الليرة.. قفزة بالاحتياطي النقدي لدى المركزي التركي

انتم الان تتابعون خبر بعد تراجع الليرة.. قفزة بالاحتياطي النقدي لدى المركزي التركي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 01:20 مساءً - قال أربعة مصرفيين الثلاثاء إن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي التركي ارتفع بنحو 8.5 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى تسعة مليارات تقريبا، في أكبر زيادة أسبوعية على الإطلاق، مع توقفه عن التدخل في سوق العملات وتراجع الليرة.

كما ارتفع إجمالي احتياطيات البنك بنحو 4.5 مليار دولار إلى 107.5 مليار حتى 23 يونيو، وفقا لحسابات المصرفيين.

وتراوحت تقديرات زيادة صافي الاحتياطيات بين 8.2 و8.8 مليار دولار، فيما تراوحت تقديرات إجمالي الاحتياطيات بين 4.3 و4.8 مليار دولار.

وكانت آخر مرة سجل فيها البنك أكبر زيادة أسبوعية في صافي الاحتياطيات الدولية قبل ذلك في فبراير 2002 والتي بلغت 8.2 مليار دولار.

واتخذت السلطات الاقتصادية التركية خطوات نحو العودة إلى سياسات تقليدية منذ إعادة انتخاب أردوغان الشهر الماضي، كان منها رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15 بالمئة يوم الخميس.

غير أن هذا الإجراء جاء أقل من توقعات السوق إذ بلغ متوسط التقديرات في ​​استطلاع أجرته رويترز أن تصل أسعار الفائدة إلى 21 بالمئة.

ولامست الليرة التركية مستوى منخفضا غير مسبوق جديدا عند 26.10 مقابل الدولار في وقت مبكر من الثلاثاء خلال ساعات شهدت انخفاضا في السيولة بعد أن قال مسؤول ومصرفيون إن البنك المركزي توقف عن استخدام احتياطياته لدعم العملة.

وزادت الليرة فيما بعد بشكل طفيف بحلول الساعة 0437 بتوقيت غرينتش، لتسجل 26.05 دون تغير يذكر عن مستوى إغلاقها يوم الاثنين.

نزلت الليرة بأكثر من 28 بالمئة منذ بداية العام.