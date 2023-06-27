السودان.. استمرار سيطرة الدعم السريع على مقر الشرطة الاحتياطى

جدة - نرمين السيد - وقال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إنه سُمع أصوات متقطعة لأسلحة بأنحاء متفرقة من العاصمة الخرطوم، مؤكدًا أنه حتى الآن لا تزال "الدعم السريع" تسيطر على المقر الاحتياطى التابع للشرطة.
وأضاف أن الجيش السودانى عزا انسحابه من هذه الاشتباكات إلى خطة مدروسة، مشيرًا إلى أن هناك ارتكازات منتشرة للجيش بعددٍ من المواقع القريبة من المقر الشرطى.
وأشار إلى أن هناك ارتكازات شرق النيل للدعم السريع، وتحديدًا عند منطقة سوبا بالخرطوم، التى تحتوى جسرًا رابطًا بمنطقة شرق النيل، مؤكدًا أن هذه الارتكازات تقوم فى بعض الأحيان بتفتيش المركبات ومصادرة بعضها من المواطنين السودانيين.
وكان الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة السودانية، قال فى بيان له، إن "الميليشيا المتمردة استولت، أمس الأحد، على أحد مقرات الشرطة السودانية بعد مهاجمتها لثلاثة أيام متواصلة، علمًا بأن مرافق الشرطة فى جميع أنحاء العالم تعتبر مرافق خدمية لا علاقة لها بالعمليات العسكرية".
وأضاف: "ما جرى من استهداف لمقار الشرطة ليس انتصارًا عسكريًا لميليشيًا لا تتورع عن ارتكاب جميع أنواع الانتهاكات، بقدر ما هو هزيمة أخلاقية وتعدٍ سافر على مؤسسات الدولة المعنية بحماية المدنيين، ما يستوجب الإدانة والاستهجان".
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