الهلال الأحمر السعودى: 2300 متطوع يدعمون الفرق الإسعافية لخدمة الحجاج

جدة - نرمين السيد - قال فواز الشيبانى، متحدث الهلال الأحمر السعودى، إن هناك أكثر من 2300 متطوع يشاركون فى هيئة الهلال الأحمر السعودى دعما لفرقهم الإسعافية بموسم الحج، لافتًا إلى أن المملكة العربية السعودية تستهدف مليون متطوع فى موسم الحج وفقا لرؤية المملكة 2030.





وأضاف متحدث الهلال الأحمر السعودى فى تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن هناك "230 عاملا فى المشاعر يتحدثون لغات مختلفة مع الحجاج من أجل تقديم الخدمة لهم".

وأشار الشيبانى، إلى أن هناك أكثر من 400 مركبة أسطول إسعافى وثلاث طائرات والعديد من السيارات الطبية لخدمة الحجاج، مؤكدًا اكتمال جميع الأساطيل الإسعافية البرية والجوية فى منظومة صحية متكاملة لخدمة الحجاج.

وأكد كذلك، أن هناك أكثر من 2200 كادر صحى يشاركون فى موسم الحج هذا العام، لافتًا إلى تكثيف الانتشار لخدمة الحجاج.

واستطرد متحدث الهلال الأحمر السعودى، قائلاً: "نتعاون مع وزارة الصحة لتوفير كل ما يلزم من موارد وتقنيات والأدوية الطبية لخدمة الحجاج"، مؤكدًا أن هناك استعدادات كبيرة من قطاعات المملكة حرصًا على توفير الخدمات الإسعافية بكفاءة.