رئيس الوزراء البريطانى يهنئ نظيره اليونانى على إعادة انتخابه

جدة - نرمين السيد - هنأ رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك اليوم، الثلاثاء، نظيره اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس على إعادة انتخابه بعد أن حقق حزبه فوزا كبيرا فى الانتخابات العامة أمس الأول الأحد.





ونقلت صحيفة "كاثميرينى" اليونانية عن سوناك قوله - فى بيان - إنه يتطلع إلى العمل عن كثب مع ميتسوتاكيس لتعزيز العلاقات الثنائية طويلة الأمد، والتى تقوم على القيم المشتركة والالتزام بتوفير مستقبل مزدهر لشعوبهم.

وقال سوناك إن اليونان والمملكة المتحدة ستواصلان العمل معًا لحل التحديات التى تواجه القارة الأوروبية.

وأدى كيرياكوس ميتسوتاكيس اليمين الدستورية كرئيس للوزراء فى اليونان لولاية ثانية بعد ظهر أمس الإثنين، بعد أن حقق حزبه فوزا كبيرا فى الانتخابات العامة أمس الأول الأحد.

وأقيم حفل أداء اليمين فى القصر الرئاسى، بحضور الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، ثم سار ميتسوتاكيس إلى قصر ماكسيموس، المقر الرسمى لرئيس الوزراء، حيث التقى برئيس الوزراء المؤقت المنتهية ولايته يوانيس سارماس، ليبدأ رسميا فترة ولايته الجديدة.

وقدم ميتسوتاكيس الشكر إلى سارماس وحكومة تصريف الأعمال على "عملياتها المثالية" خلال فترتها القصيرة، بينما تمنى له سارماس النجاح فى ولايته الجديدة.