الصين: النمو الاقتصادى فى الربع الثانى سيتجاوز الأول

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الصينى لى تشيانج، لمندوبين فى قمة المنتدى الاقتصادى العالمى فى تيانجين، اليوم الثلاثاء، إن النمو الاقتصادى الصينى فى الربع الثانى من العام الجارى سيكون أعلى من النمو فى الربع الأول.





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