مستشار لجنة الحج والعمرة: تفويج 2.750 مليون حاج إلى صعيد عرفات بشكل آمن

جدة - نرمين السيد - أكد سعد القرشى، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أنه تم تفويج أكثر من 2.750 مليون حاج إلى صعيد عرفات بشكل آمن، لافتًا إلى وصول جميع وفود المسلمين إلى صعيد عرفات بسلاسة فى عملية الانتقال.





وقال مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة فى تصريحات هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إن موسم الحج هذا العام هو الأول بعد كورونا لاستقبال جميع الحجاج من كل مكان وبكامل أعدادهم. وأشار القرشى، إلى تسيير أكثر من 400 رحلة طيران مباشرة إلى مطارات السعودية بسهولة ويسر، وتفويج أكثر من 2.750 مليون حاج إلى صعيد عرفات بشكل آمن. كما أعلن فواز الشيبانى، متحدث الهلال الأحمر السعودى، أن حجاج بيت الله الحرام توافدوا على صعيد عرفات بسلام آمنين، مؤكدًا أن تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات قائم على أكمل وجه.

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