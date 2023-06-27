العالم اليوم - ليفربول يدخل دائرة الصراع على مبابي.. ومستعد لدفع "ثروة"

انتم الان تتابعون خبر ليفربول يدخل دائرة الصراع على مبابي.. ومستعد لدفع "ثروة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 02:18 مساءً - لا يزال مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي غامضا، بعد رفضه تمديد عقده مع باريس سان جرمان إلى ما بعد عام 2024.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه في الوقت الذي كان ريال مدريد الفريق الوحيد، الذي أبدى اهتمامه بشكل علني بخدمات مبابي، دخل الآن ليفربول الإنجليزي على الخط ووضع راداره على اللاعب البالغ من العمر 24 عاما.

وتابعت أن إدارة "الريدز" مستعدة لدفع أكثر من 300 مليون دولار لضم المهاجم الفرنسي الشاب.

وذكر ماركو كيرديمير، وهو وكيل لاعبين معتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصحيفة "ماركا"، أن المسؤولين القطريين في سان جرمان غاضبون من قرار اللاعب بعدم تجديد عقده بعد عام 2024.

وأوضح: "المسؤولون القطريون غاضبون للغاية. كانوا يريدون وكانوا واثقين من أنه (مبابي) سيجدد عقده".

وأضاف كيرديمير، الذي تربطه علاقات كثيرة مع عدد من وكلاء اللاعبين: "خلال الأسبوع المقبل، ستكون هناك أخبار من إنجلترا وألمانيا".

وأردف قائلا: "ليفربول يتنافس مع ريال مدريد ويريد دفع ثروة لمبابي، تلك الثروة ستبلغ قيمتها حوالي 300 مليون".