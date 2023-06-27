الكرملين: لا يوجد أسباب حتى الآن لبدء محادثات سلام مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وشدد الكرملين، على أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لم يهتز بسبب التمرد، مؤكدًا أن التفاف المجتمع الروسى حول بوتين فى أعلى مستوياته.
وأضاف الكرملين، أنه "لا معلومات لدينا بشأن وصول قائد فاجنر لمينسك"، معربًا عن تمنياته الوفاء بتعهدات إنهاء التمرد.
واختتم متحدث الكرملين، قائلاً إن "بوتين دائما يفى بعهده".
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