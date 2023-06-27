بريطانيا تؤكد دعمها لانضمام السويد لحلف الناتو

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى، وفقا لما أورده الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، إن "العلاقة بين المملكة المتحدة والسويد تعود إلى أكثر من ألف عام وتلعب دورًا محوريًا أكثر من أى وقت مضى فى الأمن الأوروبى اليوم".

وأضاف وزير الخارجية البريطانى: "رسالتى إلى أصدقائنا السويديين واضحة، المملكة المتحدة تبذل كل ما فى وسعها لدعم انضمامهم إلى الناتو، وهو ما يجب أن يحدث فى أقرب وقت ممكن لتعزيز دفاعاتنا وجعلنا جميعًا أكثر أمانًا".

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية البريطانى، قبل قمة الناتو الشهر المقبل فى ليتوانيا، جوتلاند وهى جزيرة مهمة من الناحية الاستراتيجية تقع على بعد 200 ميل شمال "كالينينجراد" موطن أسطول البلطيق الروسى.

ووفقا للموقع الرسمى للحكومة البريطانية، فإن كليفرلى سيلتقى وزير الخارجية السويدى توبياس بيلستروم، لتركز المحادثات بينهما على التعاون الأمنى ودعم أوكرانيا والتحديات الدولية.

كما سيلتقى وزير الخارجية البريطانى وزير الدفاع السويدى بول جونسون، لمناقشة تعزيز التعاون الدفاعى، بما فى ذلك من خلال التدريبات المشتركة والتدريب بين المملكة المتحدة والقوات المسلحة السويدية.

تأتى الزيارة بعد أسبوع من لقاء رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، رئيس الوزراء السويدى أولف كريسترسون، فى لندن، حيث ناقشا الصداقة القوية بين البلدين، بما فى ذلك مجالات الدفاع والأمن والتجارة والتكنولوجيا.