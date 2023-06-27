الدفاع المدنى السعودى يرفع جاهزيته فى مزدلفة لسلامة ضيوف الرحمن

جدة - نرمين السيد - رفعت المديرية العامة للدفاع المدنى، درجة الاستعداد القصوى فى مشعر مزدلفة لسلامة ضيوف الرحمن، واتخاذ جميع إجراءات وأعمال السلامة والوقاية من الحوادث، والإسناد فى حالات الطوارئ.





وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "واس" السعودية، أكدت المديرية العامة جاهزية جميع المراكز الميدانية ووحدات وفرق الدفاع المدنى لأداء مهامها على أكمل وجه، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج لمواجهة أى مخاطر.

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