وزير الحج والعمرة يتفقد غرفة العمليات الإعلامية فى مكة

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، مقر غرفة العمليات الإعلامية لموسم حج هذا العام فى مكة المكرمة، وكان فى استقباله وزير الإعلام بالمملكة، سلمان بن يوسف الدوسرى.





وحسبما ذكرت "القناة الإخبارية"، اطلع فوزان، على سير العمل فى غرفة العمليات الإعلامية وآلية فرق عمل الفرق المشاركة فى مسارات التخطيط، والعلاقات الإعلامية، والإنتاج الرقمى، وآلية عمل المركز الإعلامى الافتراضى "VPC" الذى بلغ عدد المسجلين من خلالها أكثر من 1100 إعلامى محلى ودولى. واشتملت الزيارة على غرفة العمليات الإعلامية لوكالة الأنباء السعودية "واس"، والتعرف على دورها فى تقديم الدعم لوكالات الأنباء الدولية التى تم عقد شراكات معها يتم من خلالها تبادل الأخبار والصور ونشرها بأكثر من "15" لغة. كما زار الوزير مقر هيئة الإعلام المرئى والمسموع التى تقدم من خلالها جميع الخدمات والتسهيلات لوسائل الإعلام والإعلاميين المحليين والدوليين.

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