العالم اليوم - السلطات الإيطالية تستنفر بعد "فعلة سائح" في الكولوسيوم

انتم الان تتابعون خبر السلطات الإيطالية تستنفر بعد "فعلة سائح" في الكولوسيوم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 03:16 مساءً - تبحث السلطات الإيطالية على سائح تم تصويره وهو ينحت اسمه واسم صديقته على جدران "الكولوسيوم" الأثرية في روما، ومعاقبته على جريمة أدت في السابق إلى فرض غرامات باهظة، وهي جهود تعهد وزيرا الثقافة والسياحة بالنجاح فيها.

وانتشر المقطع المصور على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت كان فيه سكان روما يشتكون فيه بالفعل من توافد السياح الذين غمروا المدينة بأعداد قياسية هذا الموسم.

ووثق المقطع قيام الرجل بنحت "إيفان + هالي 23" على مدرج فلافيان الذي يبلغ عمره ألفي عام تقريبا، وهو فعل وصفه وزير الثقافة، جينارو سانغيوليانو، بأنه "خطير ومهين وعلامة على فظاظة كبيرة"، معبرا عن أمله في العثور على الجناة "ومعاقبتهم وفقا للقوانين".

وعوقبت كتابات ونحت قام به سياح في السابق في الكولوسيوم، بفرض غرامات تتعدى 20 ألف دولار.

كذلك عبرت وزيرة السياحة، دانييلا سانتانشي، عن أملها في معاقبة السائح "حتى يفهم خطورة هذا الفعل"، ودعت إلى احترام ثقافة إيطاليا وتاريخها، مضيفة: "لا يمكننا السماح لمن يزورون بلادنا بأن يشعروا بالحرية في التصرف بهذه الطريقة"، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وفي عام 2014 تم تغريم سائح روسي 20 ألف يورو (25000 دولار) بسبب نقش حرف على جدران الكولوسيوم، بعد صدور حكم عاجل بسجنه 4 سنوات مع وقف التنفيذ.

وفي العام التالي، عوقب سائحان أميركيان بعدما قاما بنحت اسميهما في الأثر.

وقالت رابطة السياحة الإيطالية، إنه وفقا لمكتب الإحصاء الحكومي، شهد عام 2023 توافد أعداد قياسية من السائحين للبلاد، متجاوزا مستويات ما قبل الجائحة، حين بلغت أعلى مستوياتها عام 2019.