الخارجية الإسرائيلية تستدعى سفير أوكرانيا بسبب روسيا

جدة - نرمين السيد - الخطوة جاءت على خلفية انتقادات من قبل السفارة الأوكرانية، على حسابها بموقع "فيسبوك"، قالت فيها إن حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو اليمينية الدينية اختارت "مسار التعاون الوثيق" مع روسيا، كما أنها تقوم بأعمال تجارية كثيرة مع موسكو.

وأضافت أن "جميع البيانات ذات الصلة التى يدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلى دائما ما تهدف لتبرير التقاعس الكامل لإسرائيل، فيما يتعلق بتقديم مساعدات دفاعية لأوكرانيا، على مدار العام ونصف الماضيين".

من جانبها، قالت الخارجية الإسرائيلية إنه من المقرر إجراء "حوار توضيحى" مع السفير الأوكرانى كورنيشوك فى الثالث من يوليو المقبل.

وأضافت أن إسرائيل تريد الاستمرار فى التعاون مع أوكرانيا، موضحة أن تصرفات السفير "لا تساعد فى ذلك".