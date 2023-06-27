جدة - نرمين السيد - الخطوة جاءت على خلفية انتقادات من قبل السفارة الأوكرانية، على حسابها بموقع "فيسبوك"، قالت فيها إن حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو اليمينية الدينية اختارت "مسار التعاون الوثيق" مع روسيا، كما أنها تقوم بأعمال تجارية كثيرة مع موسكو.
وأضافت أن "جميع البيانات ذات الصلة التى يدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلى دائما ما تهدف لتبرير التقاعس الكامل لإسرائيل، فيما يتعلق بتقديم مساعدات دفاعية لأوكرانيا، على مدار العام ونصف الماضيين".
من جانبها، قالت الخارجية الإسرائيلية إنه من المقرر إجراء "حوار توضيحى" مع السفير الأوكرانى كورنيشوك فى الثالث من يوليو المقبل.
وأضافت أن إسرائيل تريد الاستمرار فى التعاون مع أوكرانيا، موضحة أن تصرفات السفير "لا تساعد فى ذلك".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الإسرائيلية تستدعى سفير أوكرانيا بسبب روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.