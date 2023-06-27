العالم اليوم - السودان.. اشتباكات متقطعة رغم إعلان هدنة "من جانب واحد"

انتم الان تتابعون خبر السودان.. اشتباكات متقطعة رغم إعلان هدنة "من جانب واحد" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 04:22 مساءً - رغم إعلان هدنة أحادية من طرف قوات الدعم السريع، إلا أن الاشتباكات لا تزال مستمرة بشكل متقطع في بعض أنحاء السودان، الثلاثاء.

وقال مصدر لـ"دوت الخليج" إن قصفا مدفعيا للجيش السوداني استهدف عدة مواقع لتمركزات "الدعم السريع" جنوبي أم درمان بمحيط جسر الفتيحاب وشمال بحري.

كما سمع دوي الأسلحة الثقيلة جنوبي وشرق الخرطوم.

ولم يصدر الجيش السوداني بيانا رسميا للتعليق على الهدنة من طرف واحد، والتي أعلنها قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي".

وقال حميدتي في رسالة مسجلة، ليل الإثنين، إن الهدنة تشمل يومي وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى (الثلاثاء والأربعاء).

ولاحظت مصادر محلية انخفاض حدة العمليات العسكرية بجبهات القتال في أنحاء العاصمة وولايات دارفور.

وتغيب مظاهر عيد الأضحى المبارك هذا العام عن العاصمة الخرطوم في ظل استمرار المعارك وفرار العديد من السكان لمناطق أكثر أمنا.

حظر تجوال جنوبي كردفان

أعلنت السلطات السودانية حظر التجوال بمدينة كادقلي بولاية جنوب كردفان.

يسري من السادسة مساء الثلاثاء وحتى السادسة صباح الأربعاء إلى حين اشعار آخر.

يذكر أن ولاية جنوب كردفان شهدت مواجهات بين الجيش السوداني والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبدالعزيز الحلو رغم اتفاق وقف إطلاق النار ووقف العدائيات الموقع مع الحكومة السودانية أبان رئاسة عبد الله حمدوك وامتناع الحركة الشعبية عن التوقيع على اتفاق سلام جوبا.