العالم اليوم - ارتفاع أعداد ضحايا كارثة "عقار الإسكندرية".. وحبس المالك

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع أعداد ضحايا كارثة "عقار الإسكندرية".. وحبس المالك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 04:22 مساءً - تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، الثلاثاء، من انتشال الجثة الرابعة من ضحايا عقار شارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر بحي المنتزه أول من تحت الأنقاض وهو شخص مجهول الهوية وجاري الكشف عن بياناته.

وكانت قوات الحماية المدنية تمكنت من انتشال 3 جثث من تحت الأنقاض وهم مصطفى عثمان أبكر (22 عاما) وحمدي السيد أحمد (40 عاما)، وعبد الله يوسف محفوظ.

وتواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، عمليات البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار الكائن باستخدام عدد من المعدات، لتسهيل عمليات البحث أسفل لعقار المنهار.

حبس مالك العقار المنهار

وفي السياق، قررت جهات التحقيق في الإسكندرية، حبس مالك العقار المنهار، وكذلك المقاول الذي تبين قيامه بتعبئة الطابق الأخير رغم صدور قرار إزالة، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت جهات التحقيق في الإسكندرية، 3 تهم لمالك العقار والمقاول، وهم: القتل الخطأ والإصابة الخطأ وكذلك البناء بدون ترخيص ما تسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر وانهيار العقار، وطلبت جهات التحقيق سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

ما تفاصيل ما حدث؟