الكرملين: لا معلومات لدينا حول مكان قائد مجموعة فاجنر الحالى

جدة - نرمين السيد - وأوضح الكرملين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، نجح فى إبعاد روسيا عن السيناريو الأسوأ خلال التمرد، متمنياً أن يفى بريجوجين بتعهدات إنهاء التمرد.

وأكد الكرملين إنه يرفض التعليق على التقارير حول محادثات روسية- أمريكية خلال تمرد فاجنر، مشيراً إلى أن وحدة الروس حول بوتين مرتفعة للغاية.

جاء ذلك فيما أجرى الكرملين، اليوم، مراسم لتكريم الجنود الذين ساهموا فى إحباط التمرد الذى جرت وقائعه فى 24 يونيو الجارى.