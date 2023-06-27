رئيس بيلاروسيا: انهيار موسكو يعنى هلاك الجميع

جدة - نرمين السيد - وأضاف لوكاشينكو، خلال اجتماع مع القادة العسكريين، "أن محاولاتنا للتسوية السلمية يسمونها فى الغرب تقليدا للدبلوماسية، إلا أن ثمن هذا التقليد هو مئات الآلاف من الأرواح البشرية".
وتابع: "نرى اليوم بوضوح موجة جديدة من توسع الناتو، وحشدا غير مسبوق لإمكانات الدول أعضاء الحلف فى المنطقة، بما فى ذلك فى المناطق المجاورة مباشرة لحدودنا فى استعراض للقوة"، مشيرا إلى أن أى اضطرابات تحدث، سيستغلها الغرب على الفور.
وكانت قوات من مجموعة "فاجنر" استولت على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية فى مدينة "روستوف" جنوب غربى روسيا، يوم السبت الماضى، بعد ادعاء يفجينى بريجوجين مؤسس المجموعة قصف القوات الروسية معسكرات "فاجنر"، الأمر الذى نفته وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفيدرالى الروسيان.
وأجرى رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو محادثات مع بريجوجين، خلصت إلى موافقة "فاجنر" على إنهاء التمرد ووقف التصعيد.. وأعلن الناطق باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، كف البحث عن بريجوجين وإتاحة مغادرته إلى بيلاروسيا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.
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