العالم اليوم - لوكاشينكو يعلن وصول قائد فاغنر إلى بيلاروسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 05:24 مساءً - نقلت وكالة بيلتا الرسمية للأنباء عن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قوله، الثلاثاء، إن رئيس ومؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين موجود الآن في بيلاروسيا.

وتضمن اتفاق توسط فيه لوكاشينكو، السبت الماضي، والذي أنهى تمرد مجموعة فاغنر في روسيا، أن يتوجه بريغوجين إلى روسيا البيضاء، بينما جرى منح رجاله خيار الانضمام إليه أو الاندماج في القوات المسلحة النظامية الروسية.

وقال لوكاشينكو أيضا إن وزير دفاعه فيكتور خرينيكوف أخبره بأنه لا يمانع في وجود وحدة مثل فاغنر في جيش بيلاروسيا.

وأصدر لوكاشينكو تعليمات لوزير الدفاع بالتفاوض مع بريغوجين بشأن هذه المسألة.

وقال الكرملين، في وقت سابق، إن بريغوجين (62 عاما)، سينفى إلى بيلاروسيا المجاورة، لكنه هو شخصيا لم يؤكد ذلك ولا السلطات البيلاروسية.

وذكر مشروع مراقبة عسكرية بيلاروسي مستقل، هو بيلاروسكي هاجون، أن طائرة رجال الأعمال التي يقال إن بريغوجين يستخدمها هبطت بالقرب من مينسك صباح الثلاثاء.