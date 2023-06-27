جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أعداء روسيا كانوا سيستفيدون من الفوضى إذا نجح تمرد فاجنر، مشيرا إلى أن أفراد مجموعة فاجنر تمتعوا بدعم حكومى منذ مايو 2022.
وتابع بوتين، بأن عناصر فاجنر كانوا يتلقون دعما ماليا من الحكومة الروسية، مضيفا أن تمويل فاجنر كلفنا 86 مليار روبل خلال عام.
كما أكد الرئيس الروسى تقديم الدعم لأسر الجنود الذين قتلوا خلال إفشال التمرد، مشيرا فى نفس الوقت إلى أن العدو فقد 259 دبابة ومدرعة و280 آلية الفترة الأخيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين: تمويل فاجنر كلفنا 86 مليار روبل خلال عام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.