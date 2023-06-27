بوتين: تمويل فاجنر كلفنا 86 مليار روبل خلال عام

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أعداء روسيا كانوا سيستفيدون من الفوضى إذا نجح تمرد فاجنر، مشيرا إلى أن أفراد مجموعة فاجنر تمتعوا بدعم حكومى منذ مايو 2022.

وتابع بوتين، بأن عناصر فاجنر كانوا يتلقون دعما ماليا من الحكومة الروسية، مضيفا أن تمويل فاجنر كلفنا 86 مليار روبل خلال عام.

كما أكد الرئيس الروسى تقديم الدعم لأسر الجنود الذين قتلوا خلال إفشال التمرد، مشيرا فى نفس الوقت إلى أن العدو فقد 259 دبابة ومدرعة و280 آلية الفترة الأخيرة.