العالم اليوم - فيديو.. مغني شهير يتعرض لنوبة على المسرح والجمهور يكمل العرض

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. مغني شهير يتعرض لنوبة على المسرح والجمهور يكمل العرض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 06:22 مساءً - موقف صعب تعرض له المطرب الاسكتلندي العالمي لويس كابالدي، دفعه لإلغاء كل حفلاته الموسيقية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن تعرض لنوبة على المسرح، سببها متلازمة توريت التي يعاني منها، ولم يقو على الغناء، مما دفع الجمهور لإكمال الأغنية فيما انهمرت الدموع من عينيه.

وكان المغني البالغ من العمر 26 عاما، قد ألغى أي حفلات مقررة لمدة 3 أسابيع، ليحصل على الراحة قبل مشاركته في مهرجان غلاستونبري في عطلة نهاية الأسبوع، حيث تعرض للنوبة.

وكان لويس كابالدي على المسرح عندما تعرض لنوبة وفقد صوته خلال غنائه أغنيته الشهيرة "Someone You Loved".

وعلى الفور، بادر الجمهور بإكمال الأغنية وتشجيعه، بينما انهمرت الدموع من عينية وحاول تمالك نفسه، واستمر في السير في أنحاء المسرح.

وبعدها، شكر كابالدي الحاضرين، وقال إنهم "على الأغلب لن يروه حتى نهاية العام".

وعقب الواقعة، نشر المغني الاسكتلندي بيانا شكر فيه غلاستونبري على استضافته، والجمهور على الرسائل التي أرسلها دعما له، وأضاف: "آسف جدا لإعلامكم بأنني سآخذ استراحة من الجولة الموسيقية في المستقبل المنظور".

وتابع: "اعتدت أن أكون قادرا على الاستمتاع بكل ثانية من عروض مثل هذه، وكنت آمل أن أتمكن من ذلك بعد 3 أسابيع (من الراحة)، لكن الحقيقة هي أنني ما زلت أتعلم التكيف مع تأثير توريت علي".

واستطرد كابالدي: "يوم السبت أصبح الأمر واضحا أنني بحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت في تحسين صحتي العقلية والبدنية، حتى أتمكن من الاستمرار في فعل كل ما أحبه، لفترة طويلة مقبلة".

وكان المغني قد اعترف مؤخرا في لقاءات مصورة، بأن "مشاكل صحته العقلية كانت من الأعراض المباشرة لعمله"، وشارك في صراعه مع توريت، معترفا بأنه "قد يتخلى عن الموسيقى إذا ساءت صحته العقلية".

ما هي متلازمة توريت؟

وفقا لموقع مستشفى "مايو كلينيك"، فإن "متلازمة توريت" هي: