العالم اليوم - قرابة 2 مليون حاج على صعيد عرفات من 150 دولة

انتم الان تتابعون خبر قرابة 2 مليون حاج على صعيد عرفات من 150 دولة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 06:22 مساءً - أعلن وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، الثلاثاء، نجاح خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، مبينا أن عدد الحجاج في حج هذا العام بلغ 1845045 حاجاً، قدموا من أكثر من 150 دولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الربيعة في مشعر عرفات، مؤكداً أن وزارة الحج والعمرة وكافة شركائها يتابعون من خلال الفرق الميدانية وعلى مدار الساعة كافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، منوها إلى أن الوزارة ستتعامل بحزم مع أي تقصير يؤثّر على رحلة الحجاج وأدائهم لنسكهم.

ونوه وزير الحج والعمرة في رده على سؤال لوكالة الأنباء السعودية "واس" بأن توظيف التقنية للوزارة في أعمال الحج أخذت حيزاً كبيراً، في تقديم خدمات أفضل لحجاج بيت الله الحرام، للتسهيل عليهم أداء مناسكهم.

وأشار إلى التوسع هذا العام في استخدام "بطاقة الحاج"، ضمن حزمة الحلول الرقمية المتنوعة التي تقدمها في موسم حج هذا العام 1444 هجرية بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة، وذلك عبر إسهامها في تيسير إرشاد التائهين، والمساعدة في التواصل مع قائد المجموعة.

وأضاف أنه أتيح الحجز لحجاج الداخل إلكترونياً والدفع على دفعات لأول مرة في موسم حج هذا العام، إضافة إلى تطبيق الحجز الإلكتروني لـ67 دولة من أوروبا والأميركيتين وأستراليا، مشيراً إلى التوسع في تطبيق هذه التقنية مستقبلاً.

كانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت، ظهر الثلاثاء اكتمال عمليات التفويج والتصعيد إلى مشعر عرفات، وخلو مشعر منى من الحجاج اليوم، منذ الساعة الـ10 صباحًا.

وذكرت أن نسبة الالتزام بالتفويج تجاوزت 98 بالمئة، وذلك وفقًا للعدد المستهدف من وسائل النقل، وهو 20 ألف حافلة بأنماط النقل كافة وهي الترددي، والتقليدي، بالإضافة إلى استخدام الطاقة الكاملة لنقل الحجاج عبر قطار المشاعر المقدسة.