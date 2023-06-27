بوتين: الدولة الروسية مولت فاجنر بـ86 مليار روبل

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إنَّ الدولة الروسية موّلت مجموعة فاجنر المتمردة، وأنفقت 86 مليار روبل (مليار دولار) عليها فى الفترة ما بين مايو 2022 والشهر نفسه من العام الجارى.





وحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" أضاف بوتين فى اجتماع مع قوات الأمن، إنَّ يفجينى بريجوجين قائد فاجنر، الذى قاد التمرد القصير السبت الماضى، حقق المبلغ نفسه تقريبًا خلال الفترة ذاتها من شركته المتخصصة فى مجال الأغذية وتقديم الطعام. كانت مجموعة فاجنر المتمردة، استولت السبت الماضى، على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية فى مقاطعة روستوف على نهر الدون، فيما وصف الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، تصرفات "فاجنر" بأنها تصرفات متمردين ومغامرة إجرامية وطعنة فى ظهر روسيا وخيانة، وتوجيه تهمة العصيان المُسلح لرئيس مجموعة "فاجنر". وانسحبت قوات فاجنر من المدينة المجاورة لأوكرانيا بشكل كامل، فى أعقاب التوصل إلى اتفاق للتهدئة، بوساطة من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.

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