العالم اليوم - وزير المالية التركي: نكثف جهودنا لزيادة الاحتياطي الأجنبي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 07:20 مساءً - قال وزير المالية التركي محمد شيمشك الثلاثاء إن تركيا تكثف جهودها لتعزيز الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي، مشيرا إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 8.5 مليار دولار الأسبوع الماضي.

وكتب شيمشك على تويتر يقول "العودة إلى السياسات التقليدية ستستمر تدريجيا... نسرع ​​من جهودنا للحصول على موارد خارجية إضافية لبلادنا من أجل زيادة تعزيز الاحتياطيات".

وكان أربعة مصرفيين قد قالوا الثلاثاء إن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي التركي ارتفع بنحو 8.5 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى تسعة مليارات تقريبا، في أكبر زيادة أسبوعية على الإطلاق، مع توقفه عن التدخل في سوق العملات وتراجع الليرة.

كما ارتفع إجمالي احتياطيات البنك بنحو 4.5 مليار دولار إلى 107.5 مليار حتى 23 يونيو، وفقا لحسابات المصرفيين.

وتراوحت تقديرات زيادة صافي الاحتياطيات بين 8.2 و8.8 مليار دولار، فيما تراوحت تقديرات إجمالي الاحتياطيات بين 4.3 و4.8 مليار دولار.

وكانت آخر مرة سجل فيها البنك أكبر زيادة أسبوعية في صافي الاحتياطيات الدولية قبل ذلك في فبراير 2002 والتي بلغت 8.2 مليار دولار.

واتخذت السلطات الاقتصادية التركية خطوات نحو العودة إلى سياسات مالية ونقدية تقليدية منذ إعادة انتخاب أردوغان الشهر الماضي، كان منها رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15 بالمئة يوم الخميس.

غير أن هذا الإجراء جاء أقل من توقعات السوق إذ بلغ متوسط التقديرات في ​​استطلاع أجرته رويترز أن تصل أسعار الفائدة إلى 21 بالمئة.

ولامست الليرة التركية مستوى منخفضا غير مسبوق جديدا عند 26.10 مقابل الدولار في وقت مبكر من الثلاثاء خلال ساعات شهدت انخفاضا في السيولة بعد أن قال مسؤول ومصرفيون إن البنك المركزي توقف عن استخدام احتياطياته لدعم العملة.

وفقدت الليرة التركية أكثر من 28 بالمئة منذ بداية العام.