وزير الحج السعودى: نجاح تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، نجاح خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، مبينًا أنَّ عدد حجاج هذا العام بلغ لـ1،845،045 حاجًا، قدموا من أكثر من 150 دولة، داعيًا الله لهم أن يكملوا مناسكهم بيسرٍ وسهولة، وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين آمنين.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، اليوم الثلاثاء، بمخيم الوزارة فى مشعر عرفات؛ مؤكدًا أنَّ وزارة الحج والعمرة وكافة شركائها يتابعون من خلال الفرق الميدانية وعلى مدار الساعة كافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، منوهًا إلى أن الوزارة ستتعامل بحزم مع أى تقصير يؤثّر على رحلة الحجاج وأدائهم لنسكهم.

وقدم بهذه المناسبة شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على اهتمامهما وحرصهما على تقديم أفضل وأجود الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

ووجّه الشكر إلى عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وخالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وفيصل بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس لجنة الحج والزيارة بالمدينة المنورة والجهات العاملة فى خدمة ضيوف الرحمن من كافة القطاعات المدنية والعسكرية؛ التى عملت كنسيج واحد لإنجاح موسم حج هذا العام، وتأمين راحة ضيوف الرحمن بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة يحفظها الله.

ونوّه وزير الحج والعمرة فى رده على سؤال وكالة الأنباء السعودية؛ بأن توظيف التقنية للوزارة فى أعمال الحج أخذت حيزًا كبيرًا، فى تقديم خدمات أفضل لحجاج بيت الله الحرام، للتسهيل عليهم أداء مناسكهم؛ مشيرًا إلى التوسع هذا العام فى استخدام "بطاقة الحاج"، ضمن حزمة الحلول الرقمية المتنوعة التى تقدمها فى موسم حج هذا العام 1444هــ؛ بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة، وذلك عبر إسهامها فى تيسير إرشاد التائهين، والمساعدة فى التواصل مع قائد المجموعة.

وأضاف أنه أتيح الحجز لحجاج الداخل إليكترونيًا والدفع على دفعات لأول مرة فى موسم حج هذا العام، إضافة إلى تطبيق الحجز الإلكترونى لـ67 دولة من أوروبا والأمريكيتين وأستراليا، مشيرًا إلى التوسع فى تطبيق هذه التقنية مستقبلًا.

كانت وزارة الحج والعمرة أعلنت، ظهر اليوم، اكتمال عمليات التفويج والتصعيد إلى مشعر عرفات، وخلو مشعر منى من الحجاج اليوم، منذ الساعة الـ10 صباحًا؛ مشيرة إلى أن نسبة الالتزام بالتفويج تجاوزت 98%، وذلك وفقًا للعدد المستهدف من وسائل النقل، وهو 20 ألف حافلة بأنماط النقل كافة وهى الترددى، والتقليدى، بالإضافة إلى استخدام الطاقة الكاملة لنقل الحجاج عبر قطار المشاعر المقدسة.