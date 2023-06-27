العالم اليوم - في هذا الموعد.. سان جرمان سيفصح عن هوية مدربه الجديد

انتم الان تتابعون خبر في هذا الموعد.. سان جرمان سيفصح عن هوية مدربه الجديد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 08:18 مساءً - يستعد نادي باريس سان جرمان، بطل فرنسا لكرة القدم، للإفصاح عن هوية مدربه الجديد خلفا لكريستوف غالتييه، الأسبوع المقبل، وفق ما ذكر مصدر مقرب من المفاوضات، الثلاثاء.

وقال المصدر لوكالة "فرانس برس": "من المتوقع تعيين المدرب الجديد خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم التوصل إلى اتفاق حول التفاصيل الأخيرة".

ويتم تداول اسم مدرب منتخب إسبانيا وبرشلونة السابق، لويس إنريكي، كأبرز المرشحين لخلافة نظيره الفرنسي غالتييه، الذي قاد نادي العاصمة للفوز بلقب الدوري.

وأكد المصدر أن تقديم المدرب الجديد "لن يتم هذا الأسبوع"، بخلاف ما أشارت إليه عدة وسائل إعلام.

وكان سان جرمان ومستشاره لكرة القدم، الإسباني لويس كامبوس، قد أبلغا في بداية يونيو، غالتييه الذي كان عقده ينتهي في 30 يونيو 2024، أنه لن يبقى ضمن أروقة النادي لعام إضافي، وذلك بعد نهاية موسم معقد على المستوى الرياضي، رغم إحرازه لقب الدوري للمرة الحادية عشرة القياسية في تاريخه.

وكان كامبوس قد قرر التعاقد الصيف الماضي مع غالتييه، بعدما سبق أن عملا معا في ليل، لكن الأخير دفع غاليا ثمن تراجع نتائج فريقه في النصف الثاني من الموسم، إضافة إلى خروجه من دور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولا تزال المفاوضات بشأن شروط رحيل غالتييه جارية.