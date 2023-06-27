لوكاشينكو: قائد فاجنر موجود الآن فى بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - نقلت وكالة "بيلتا" الرسمية للأنباء عن رئيس روسيا البيضاء، ألكسندر لوكاشينكو، قوله، اليوم الثلاثاء، إنَّ رئيس ومؤسس مجموعة فاجنر يفجينى بريجوجين موجود الآن فى روسيا البيضاء، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وتضمن اتفاق توسط فيه لوكاشينكو، الذى أنهى تمرد مجموعة فاجنر فى روسيا، أن يتوجه بريجوجين إلى روسيا البيضاء بينما جرى منح رجاله خيار الانضمام إليه أو الاندماج فى القوات المسلحة النظامية الروسية.

وقال لوكاشينكو أيضا إنَّ وزير دفاعه فيكتور خرينيكوف أخبره بأنه لا يمانع فى وجود وحدة مثل فاجنر فى جيش روسيا البيضاء، وأصدر لوكاشينكو تعليمات لوزير الدفاع بالتفاوض مع بريجوجين بشأن هذه المسألة.

كانت مجموعة "فاجنر" المتمردة، استولت السبت الماضى، على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية فى مقاطعة روستوف على نهر الدون، فيما وصف الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، تصرفات "فاجنر" بأنها تصرفات متمردين ومغامرة إجرامية وطعنة فى ظهر روسيا وخيانة، وتوجيه تهمة العصيان المُسلح لرئيس مجموعة "فاجنر".

وانسحبت قوات فاجنر من المدينة المجاورة لأوكرانيا بشكل كامل، فى أعقاب التوصل إلى اتفاق للتهدئة، بوساطة من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.