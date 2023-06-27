جدة - نرمين السيد - وكانت مجموعة "فاجنر" المتمردة، استولت السبت الماضى، على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية فى مقاطعة روستوف على نهر الدون، فيما وصف الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، تصرفات "فاجنر" بأنها تصرفات متمردين ومغامرة إجرامية وطعنة فى ظهر روسيا وخيانة، وتوجيه تهمة العصيان المُسلح لرئيس مجموعة "فاجنر".
وانسحبت قوات فاجنر من المدينة المجاورة لأوكرانيا بشكل كامل، فى أعقاب التوصل إلى اتفاق للتهدئة، بوساطة من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الأمريكية: سنعلن هذا الأسبوع إجراءات بشأن مجموعة فاجنر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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