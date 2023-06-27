الخارجية الأمريكية: سنعلن هذا الأسبوع إجراءات بشأن مجموعة فاجنر

جدة - نرمين السيد - وكانت مجموعة "فاجنر" المتمردة، استولت السبت الماضى، على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية فى مقاطعة روستوف على نهر الدون، فيما وصف الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، تصرفات "فاجنر" بأنها تصرفات متمردين ومغامرة إجرامية وطعنة فى ظهر روسيا وخيانة، وتوجيه تهمة العصيان المُسلح لرئيس مجموعة "فاجنر".

وانسحبت قوات فاجنر من المدينة المجاورة لأوكرانيا بشكل كامل، فى أعقاب التوصل إلى اتفاق للتهدئة، بوساطة من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.