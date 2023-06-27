العالم اليوم - بالفيديو.. "واقعة غريبة" على متن طائرة تحصد ملايين المشاهدات

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. "واقعة غريبة" على متن طائرة تحصد ملايين المشاهدات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 10:20 مساءً - حصد مقطع فيديو لـ"واقعة غريبة" حدثت لراكبة على متن طائرة، ملايين المشاهدات على تطبيق "تيك توك"، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقال المصدر إن "خلع الأحذية والجوارب أثناء رحلات الطيران أمر غير محبذ، لكن عندما يصل الأمر إلى حد لمس الركاب الآخرين، يصبح الأمر أسوأ بكثير".

ذلك ما حدث لراكبة كانت على متن طائرة، حين شعرت براكب خلفها يدغدغ ساقها بقدميه الحافيتين.

ونشرت الراكبة تيفونا على حسابها في تيك توك مقطعا يظهرها "مصدومة" مما حصل، بعدما تمكن الراكب من الوصول إلى "مساحتها الشخصية" داخل المقصورة.

وذكرت: "مستحيل أن يقوم الناس بأمر كهذا.. أنا مصدومة.. أسوأ ما في الأمر أنني رأيته فيما بعد يرتدي أحذية رياضية".

وحصد المقطع نحو 30 مليون مشاهدة منذ مشاركته قبل 4 أيام فقط، فيما أبدى الناس غضبهم من الواقعة.

وقال أحد المعلقين: "يجب اعتبار الأمر بمثابة جريمة"، فيما ذكر آخر "أعتقد أنني كنت سأسكب الشاي الساخن على قدميه، حتى يدرك أنه تجاوز منطقة جلوسه".