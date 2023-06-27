العالم اليوم - الحجاج ينفرون إلى مزدلفة قبل التوجه لمنى ورمي الجمار

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 10:20 مساءً - تكتسي مسارات المشاة في مكة المكرمة ببياض الإحرام الذي يرتديه الحجاج، بعدما ودعوا بعد غروب يوم الثلاثاء مشعر عرفات، ليواصلوا رحلتهم إلى مزدلفة.

ورصدت كاميرا موقع "دوت الخليج" أعدادا كبيرة من الحجاج وهم يتنقلون إلى مزدلفة التي تعتبر ثالث محطة في الحج.

وانتشر رجال الأمن والجهات المنظمة للحشود في الشوارع لتوجيه حركة الحجاج الذين يتنقلون سيرا من عرفات إلى مزدلفة، بالإضافة إلى دوريات المرور التي تشرف على عملية التنسيق للحافلات التي تنقل ضيوف بيت الله الحرام.

وأعدت أعداد كبيرة من المخيمات لاستقبال الحجاج في مزدلفة، وقد زوّدت بكل ما يحتاجه الحجاج من خدمات، كما انتشرت فرق الإسعاف والتدخل السريع لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وقوع أي حالة طوارئ.

وأدى الحجاج لدى وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، اقتداءً بسنة النبي محمد، ليلتقطوا بعدها الجمار، ثم يتوجهوا إلى منى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي، ليقوم الحجاج بعدها بطواف الإفاضة.

ممر المشاة الأطول في العالم

تعتبر طرق المشاة في المشاعر المقدسة الممتدة من منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات وحتى مشعر منى مرورا بمزدلفة بطول 25 كيلومترا، أطول ممر مشاة في العالم.

ويشهد الممر سنويا خلال موسم الحج أكبر حركة سير بشرية في العالم.

وتتميز طرق المشاة الخاصة بالحجاج بكونها مزودة برشاشات رذاذ، للمساعدة على تخفيف الأجواء الحارة.