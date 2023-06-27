أمريكا: سنحاسب فاجنر على عملياتها فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وقال مات ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فى بيان أوردته "رويترز"، إنَّ الولايات المتحدة ستعلن "قريبًا جدًا" إجراءات لمحاسبة مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة على عملياتها السابقة فى إفريقيا، مضيفًا أن هذه الخطوة لن تكون مرتبطة بالتمرد الذى شهدته روسيا فى الأيام الماضية.

ولم يوضح "ميلر" فى إفادته اليومية للصحفيين طبيعة الإجراءات التى تعتزم الولايات المتحدة اتخاذها، لكن بعد الضغط عليه قال إنه سيجرى الإعلان عنها هذا الأسبوع.