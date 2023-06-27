البنتاجون: تزويد كييف بحزمة مساعدات عسكرية قيمتها 500 مليون دولار

هذا ما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، إنَّ الولايات المتحدة ستزود كييف بحزمة مساعدات عسكرية جديدة تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار، وذلك لدعم أوكرانيا فى قتالها ضد روسيا، مضيفة فى بيان نشرته "رويترز"، أنَّ الحزمة ستشمل مركبات أرضية منها مركبات برادلى القتالية وناقلات أفراد مدرعة من طراز سترايكر وذخائر.
ويوجد طرازان من مركبات برادلى "أم 2 و أم3"، وهى متوفرة بأعداد كبيرة ويمكن تشغيلها بسهولة من قِبل القوات الأوكرانية، وتعد قوة لاكتساح الدروع الروسية فى ميدان المعارك.
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