البنتاجون: تزويد كييف بحزمة مساعدات عسكرية قيمتها 500 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية تقديم مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار إلى أوكرانيا، تتضمن مركبات برادلى وناقلات جنود، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





هذا ما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، إنَّ الولايات المتحدة ستزود كييف بحزمة مساعدات عسكرية جديدة تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار، وذلك لدعم أوكرانيا فى قتالها ضد روسيا، مضيفة فى بيان نشرته "رويترز"، أنَّ الحزمة ستشمل مركبات أرضية منها مركبات برادلى القتالية وناقلات أفراد مدرعة من طراز سترايكر وذخائر.

ويوجد طرازان من مركبات برادلى "أم 2 و أم3"، وهى متوفرة بأعداد كبيرة ويمكن تشغيلها بسهولة من قِبل القوات الأوكرانية، وتعد قوة لاكتساح الدروع الروسية فى ميدان المعارك.