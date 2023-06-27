روسيا تستدعى القائم بالأعمال الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إنها استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلى.



جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إنها استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلى. وحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، جاء ذلك بسبب تصريحات أدلى بها سفير إسرائيل لدى كييف.

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