البرهان: الجيش السودانى يتحمل مسؤولياته فى التصدى للمؤامرة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف البرهان فى كلمة له، بثتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الجيش السودانى يتحمل مسؤولياته فى التصدى للمؤامرة الغادرة، متابعا: المجموعة المتمردة ارتكبت انتهاكات ترقى لجرائم حرب.
وقال: ما حدث فى مدينة الجنينة جريمة حرب ضد الإنسانية، وهناك مؤامرة تحاك ضد السودان وعلى الجميع الانتباه لذلك.
وأنهى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السودانى: حريصون على انتقال السلطة إلى حكومة مدنية يختارها الشعب.
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