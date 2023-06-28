البرهان: الجيش السودانى يتحمل مسؤولياته فى التصدى للمؤامرة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف البرهان فى كلمة له، بثتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الجيش السودانى يتحمل مسؤولياته فى التصدى للمؤامرة الغادرة، متابعا: المجموعة المتمردة ارتكبت انتهاكات ترقى لجرائم حرب.

وقال: ما حدث فى مدينة الجنينة جريمة حرب ضد الإنسانية، وهناك مؤامرة تحاك ضد السودان وعلى الجميع الانتباه لذلك.

وأنهى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السودانى: حريصون على انتقال السلطة إلى حكومة مدنية يختارها الشعب.