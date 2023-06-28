العالم اليوم - مقتل 4 وإصابة 42 في هجوم بصاروخين على كراماتورسك الأوكرانية

انتم الان تتابعون خبر مقتل 4 وإصابة 42 في هجوم بصاروخين على كراماتورسك الأوكرانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 يونيو 2023 01:20 صباحاً - قالت الشرطة والجيش الأوكرانيين إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في ضربة بصاروخين على بلدة كراماتورسك بشرق أوكرانيا الثلاثاء بينما تمشط أطقم الإنقاذ مطعما محطما بحثا عن ضحايا.

وقالت الشرطة الأوكرانية أن عدد القتلى بلغ أربعة وإن 42 شخصا أصيبوا بجروح في الضربة التي وقعت الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

وانتشر عمال الطوارئ حول المطعم وبداخله بينما وقف السكان في الخارج يشاهدون الأضرار الناجمة عن الهجوم ويشدون من أزر بعضهم البعض.

وتحول المبنى إلى حطام، وخرج جنود وعناصر من الشرطة يحملون نقالة عليها رجل يرتدي سروالا وأحذية عسكرية ونقلوه إلى سيارة إسعاف ولم يتضح ما إذا كان ما زال على قيد الحياة.

وأظهرت لقطات فيديو نشرها بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك سيارات الطوارئ وهي تندفع باتجاه موقع الهجوم وفرق إنقاذ في معدات واقية تنتشر في هيكل المبنى المحطم.

وأظهرت لقطات أخرى بثتها قنوات عسكرية على تيليغرام رجلا ينزف من رأسه ويتلقى إسعافات أولية على الرصيف.

وكراماتورسك هي بلدة رئيسية تقع إلى الغرب من الخطوط الأمامية في منطقة دونيتسك وهي هدف رئيسي محتمل في أي تقدم روسي غربا للاستيلاء على المنطقة بأكملها.

ودأبت الهجمات الروسية على استهداف البلدة في هجمات تضمنت غارة على محطة سكة حديد البلدة في أبريل 2022 أسفرت عن مقتل 63 شخصا.

وتنفي روسيا استهداف مواقع مدنية فيما تصفه بأنه "عملية عسكرية خاصة" منذ اجتياح جارتها في فبراير 2022.