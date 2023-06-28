العالم اليوم - البنتاغون: روسيا تعتقل عددا كبيرا من عناصر فاغنر في سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 يونيو 2023 02:18 صباحاً - نقل مراسل دوت الخليج عن مسؤول رفيع في البنتاغون إن الاستخبارات العسكرية الروسية اعتقلت عددا كبيرا من قادة "فاغنر" المنتشرين في سوريا.

وكان قد نقل عن مسؤول سابق بوزارة الدفاع الألمانية القول إن عناصر من الجيش السوري والروسي أوقفوا عددا من عناصر فاغنر العاملين في سوريا، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

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