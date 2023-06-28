العالم اليوم - بـ108 ملايين.. "السيدة والمروحة" تباع في حرب مزادات سوذبيز

انتم الان تتابعون خبر بـ108 ملايين.. "السيدة والمروحة" تباع في حرب مزادات سوذبيز من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 يونيو 2023 02:18 صباحاً - بيعت لوحة فنية رسمها الفنان النمساوي غوستاف كليمت في أواخر حياته، مقابل 85.3 مليون جنيها استرلينيا (108.4 ملايين دولار)، وهو ما يجعلها أغلى عمل فني على الإطلاق يباع في مزاد علني بأوروبا.

تم بيع لوحة "السيدة والمروحة" لمشتر في قاعة دار سوذبيز بلندن بعد حرب مزايدات استمرت 10 دقائق من سعر المطرقة الذي بلغ 94.35 مليون دولار.

ويتضمن الرقم النهائي الأكثر ارتفاعا رسوما على سعر البيع تعرف باسم علاوة المشتري.

وتجاوز سعر البيع بشكل كبير تقدير ما قبل البيع البالغ 65 مليون استرليني أو 80 مليون دولار.

كما أنه حطم الرقم القياسي السابق للمزاد الأوروبي البالغ 104.3 ملايين دولار، والشامل علاوة المشتري مقابل منحوتة ألبرتو غياكوميتي "الرجل الذي يمشي" في دار سوذبيز في عام 2010.

في السابق، كانت أغلى لوحة بيعت في مزاد بأوروبا لوحة "بركة زنبق الماء" للفنان كلود مونيه، وقد حققت 80.4 مليون دولار في دار كريستي في عام 2008.

كانت القطعة الفنية التي بيعت الثلاثاء هي خر لوحة أكملها كليمت قبل وفاته في عام 1918.

تظهر اللوحة امرأة مجهولة الهوية مقابل خلفية متألقة متأثرة بالصين، تضم تنانين وأزهار لوتس.

كانت قد بيعت خر مرة في عام 1994، مقابل 11.6 مليون دولار في مزاد في نيويورك.