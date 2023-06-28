العالم اليوم - ارتفاع عدد ضحايا انهيار "عقار الإسكندرية" بعد انتشال جثتين

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 يونيو 2023 03:22 صباحاً - تمكنت قوات الحماية المدنية في مصر من انتشال جثتين جديدتين من أسفل العقار المنهار بمنطقة سيدي بشر بحي المنتزه أول شرقي الإسكندرية، مساء الثلاثاء، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا لـ 7 جثث و4 مصابين حتى الآن.

وتبين أن إحدى الجثث تعود لرجل في الـ50 من عمره والأخرى لسيدة في تبلغ من العمر 42 سنة، وجرى نقلهما إلى مشرحة صدر المعمورة تحت تصرف النيابة المصرية.

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