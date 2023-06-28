التشيك: سلمنا أوكرانيا عشرات الدبابات والمركبات القتالية

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء التشيكى، بيتر فيالا، أنَّ بلاده زوّدت أوكرانيا خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام بـ24 دبابة و76 مركبة مشاة قتالية و654 صاروخًا موجهًا مضادًا للدبابات، نقلًا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.





وقال "فيالا" حسبما نقل "راديو براغ الدولى" فى نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية، إنَّ الحكومة التشيكية أرسلت أيضًا 16 مركبة منظومة دفاع جوى خاصة، و57 ألف خرطوش ذخيرة للمدافع ومدافع الهاوتزر، و144 سلاحًا مضادًا للطائرات، فضلاً عن معدات عسكرية أخرى وقطع غيار ووقود ومعدات واقية ضد الأسلحة الكميائية والبيولوجية. جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفى عقده فيالا فى وزارة الدفاع بحضور وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا ورئيس هيئة الأركان العامة التشيكية كاريل ريهكا. من جهتها، قالت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا إنَّ الجيش ما زال لديه المزيد من المعدات المتاحة التى يمكن تسليمها إلى أوكرانيا.

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