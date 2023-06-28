عقوبات أمريكية تستهدف مصادر تمويل «فاجنر» فى إفريقيا الوسطى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة الأمريكية أنها فرضت عقوبات جديدة على أنشطة مجموعة فاجنر شبه العسكرية فى إفريقيا الوسطى، فى أعقاب التمرد الذى تزعمه فائدها يفجينى بريجوجين والذى تم إحباطه قبل أيام قليلة.





وحسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، أن العقوبات تستهدف شركة التعدين "مايداس ريسورسز" المالكة لمناجم عدة فى إفريقيا الوسطى، وأيضا "ديامفيل" المتخصصة فى تعاملات الذهب.. والشركتان يديرهما بريجوجين. وأكّد مساعد وزير الخزانة براين نيلسون فى بيان أنّ "مجموعة فاجنر تموّل عملياتها بشكل جزئى عبر استغلال الموارد الطبيعية فى بلاد على غرار إفريقيا الوسطى ومالى". وتابع "الولايات المتحدة مستمرة فى استهداف مصادر عائدات مجموعة فاجنر بغية منعها من التمدّد فى إفريقيا وأوكرانيا وأنحاء أخرى". وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قد أعلن فى وقت سابق أن الولايات المتحدة تعتزم اتخاذ "إجراءات" جديدة ضد فاجنر، مجددا انتقاداته للمجموعة المتهمة بالضلوع فى انتهاكات واسعة النطاق بعدما تعاقدت معها السلطات فى كل من مالى وجمهورية إفريقيا الوسطى.

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