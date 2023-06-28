العالم اليوم - أوكرانيا.. ارتفاع قتلى قصف مطعم إلى 8 قتلى و56 جريحا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 يونيو 2023 08:18 صباحاً - ارتفعت حصيلة ضحايا الضربة الصاروخية الروسية التي طالت مطعما في مدينة كراماتورسك في شرق أوكرانيا، مساء الثلاثاء، إلى 8 قتلى و56 جريحا، وفق ما أعلنت السلطات الأربعاء.

وأفاد جهاز طوارئ الدولة الأوكراني على "تلغرام" أنه "تم انتشال جثث 8 قتلى، بينهم 3 أطفال، من تحت ركام المبنى المدمّر".

وكانت الشرطة والجيش الأوكرانيين أعلنا في وقت سابق أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا، وأن 42 شخصا أصيبوا بجروح في ضربة بصاروخين على بلدة كراماتورسك بشرق أوكرانيا الثلاثاء بينما تمشط أطقم الإنقاذ مطعما محطما بحثا عن ضحايا.

وأظهرت لقطات فيديو نشرها بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك سيارات الطوارئ وهي تندفع باتجاه موقع الهجوم وفرق إنقاذ في معدات واقية تنتشر في هيكل المبنى المحطم.

وكراماتورسك هي بلدة رئيسية تقع إلى شمال منطقة دونيتسك، بإقليم دونباس، وتعد هدفا رئيسيا محتملا في أي تقدم روسي غربا للاستيلاء على المنطقة بأكملها.

ودأبت الهجمات الروسية على استهداف المدينة في هجمات تضمنت غارة على محطة سكة حديد البلدة في أبريل 2022 أسفرت عن مقتل 63 شخصا.

وتنفي روسيا استهداف مواقع مدنية منذ أن بدأت بـ"العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا" في فبراير 2022.