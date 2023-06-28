لوكاشينكو: هددت رئيس «فاجنر» بوقف المفاوضات فى حال مقتل أى مدنى روسى

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أنه قد وجه تهديدًا لرئيس مجموعة "فاجنر" شبه العسكرية الروسية، يفجينى بريجوجين، بوقف المفاوضات التى جرت بينهما خلال فترة التمرد فى حالة وقوع أى ضحايا مدنيين روس.





وحسبما فادت قناة روسيا اليوم الإخبارية أمس الثلاثاء، أوضح لوكاشينكو - أن بريجوجين وافق على وقف تقدم قواته إلى موسكو الساعة 5 مساء، مؤكدا أنه هدد بوقف المفاوضات مع بريجوجين، فى حال مقتل مدنى واحد على الأقل نتيجة تمرده عن قصد أو عن غير قصد. ونوه إلى أن بريجوجين أقسم له بأنه ليس لديه مثل هذا الهدف، وأن هذا لن يحدث أبدا.

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