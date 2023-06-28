تايوان ترصد سفينتين حربيتين روسيتين قبالة سواحلها

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الوطنى التابعة للجزيرة التايوانية، إن السفينتين الحربيتين الروسيتين "رصدتا أثناء إبحارهما من الجنوب إلى الشمال فى المياه قبالة ساحلنا الشرقى". وتابعت بأن الجيش التايوانى راقب تحركاتهما وأرسل طائرات وسفن وفعل الأنظمة الصاروخية المتمركزة على الشواطئ لمراقبتهما، بحسب القناة الإخبارية. ولم تحدد الوزارة المسافة بين السفينتين الروسيتين وساحل تايوان.

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