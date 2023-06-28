روسيا كوبا كانت ولا تزال أهم حليف لنا فى منطقة الكاريبي

جدة - نرمين السيد - ووفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، قال وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، خلال محادثات فى موسكو مع وزير الدفاع الكوبى ألفارو لوبيز ميرا: "بالطبع، كوبا كانت ولا تزال أهم حليف لروسيا فى المنطقة، كما أن الأصدقاء فى كوبا أكدوا موقفهم تجاه بلدنا، بما فى ذلك إظهار الفهم الكامل لأسباب العملية العسكرية الخاصة".

وأشار إلى أن العلاقات الروسية-الكوبية آخذة فى الازدياد والتطور، كما تم تحقيق وتيرة عالية من تطور الحوار السياسى بين البلدين، على خلفية قيام عدة وفود روسية رفيعة المستوى بزيارات رسمية إلى كوبا هذا العام، كما قام مؤخرا رئيس الوزراء الكوبى مانويل ماريرو كروز، بزيارة رسمية إلى روسيا.