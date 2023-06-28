القاهرة الإخبارية: تحليق مكثف لطائرات حربية فى أجواء السودان

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل لها، بوجود تحليق مكثف لطائرات حربية فى أجواء العاصمة السودانية، مشيرة إلى سماع إطلاق نار متقطع من أسلحة ثقيلة جنوب أم درمان.





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