الدفاع  الروسية: صد 7 هجمات أوكرانية فى منطقة دونيتسك خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الوزارة، إيجور كوناشينكوف، أمس الثلاثاء، إن القوات الروسية استطاعت تدمير ما يصل إلى 325 من الجيش الأوكرانى، إلى جانب دبابة وثلاثة مركبات مقاتلة للمشاة، فضلا عن خمسة مركبات ذات محركات. جدير بالذكر أن الجيش الأوكرانى يواصل محاولاته الهجومية في ثلاثة اتجاهات; هى: اتجاهات كراسنى ليمان ودونيتسك وجنوب دونيتسك.

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