الداخلية السعودية: نجاح اكتمال المرحلة الأولى من خطط أمن الحج

جدة - نرمين السيد - وقال العقيد طلال بن عبد المحسن بن شلهوب، المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية السعودية، فى مؤتمر صحفى: "يجرى حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية من رحلة المشاعر لنقل الحجاج من عرفات إلى مزدلفة للمبيت فيها قبل استئناف رحلتهم بالعودة إلى مشعر منى للإقامة فيه يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق، والتى يتم خلالها أداء طواف الإفاضة ورمى الجمرات وفق الخطط والتنظيمات الخاصة بها".

ونوه المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية بجهود ومهام رجال الأمن فى تنفيذ المرحلة الثانية من مراحل تنقل الحجاج فى المشاعر المقدسة، والتى ستشمل إدارة وتنظيم حركة المركبات على الطرق المؤدية إلى عرفات ومزدلفة ومنى، ومتابعة ومساندة المشاة من الحجاج الذين يسيرون على الأقدام عبر الطرق المخصصة لهم، ومساندة تنظيم النقل فى الرحلات الترددية، وتنظيم الحشود عند محطات قطار المشاعر فى عرفات ومزدلفة ومنى، وإدارة وتنظيم حركة المشاة على الطرق المؤدية من مزدلفة إلى منى والطرق التى تربط مشعر منى بالمسجد الحرام ومنشأة الجمرات، وإدارة وتنظيم الحشود فى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، وفى منشأة الجمرات لرمى الجمرات.

وأهاب العقيد بن شلهوب بضيوف الرحمن إلى الاستمرار فى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، والتقيد بالمواعيد والمسارات والاتجاهات المحددة لهم فى تنظيم التفويج لأداء طواف الإفاضة ولرمى جمرة العقبة بعد عودتهم إلى مشعر منى من مزدلفة، ومتابعة والتقيد بتوجيهات رجال الأمن على الطرق المؤدية إلى منى وإلى المسجد الحرام وساحاته وإلى منشأة الجمرات وفى المطاف والمسعى وحول أحواض رمى الجمرات، ومراعاة ذلك فى مراحل تنقلهم ذهابًا وإيابًا إلى مواقع إقامتهم.

وأشار المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعى التى تم تطويرها بالشراكة والتعاون بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعى "سدايا"، والتى تحتوى على تقنيات متطورة لحج ذكى، من خلال منصات "سواهر" و"بصير لإدارة الحشود" و"لوحة بيانات التحليلات المتقدمة"، التى تدار بجهود فريق عمل متكامل وطنى بنى خوارزميات ذكاء اصطناعى وطنية، وتهدف إلى تفويج ذكى وإدارة الحشود فى المشاعر المقدسة بتقنيات حديثة، وربط عدد من الطرق الرئيسة والفرعية فى المشاعر المقدسة بمراكز عمليات متكاملة متخصصة فى أنظمة الذكاء الاصطناعى، وتحقيق تجربة موسم حج استثنائى سخّر التكنولوجيا لتحقيق التطلعات، ووجود شبكة ذكية وكاميرات تحليل ذكية لتنظيم وإدارة الطرق وحركة الحجاج، وتمكين رحلة حج ميسرة يضفى عليها الشعور بالطمأنينة والسكينة.

وأكد العقيد بن شلهوب، أهمية الاستمرار فى أداء المهام بالمستوى الذى يحقق توجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده، والتى تحظى بمتابعة وإشراف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.

من جانبه أكد وكيل وزار الحج والعمرة لشئون الحج الدكتور عائض الغوينم، نجاح خطة التصعيد التكاملية المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، حيث اكتمل تصعيد الحجاج فى تمام العاشرة من صباح اليوم مستفيدين من جميع أنواع النقل سواء من خلال نقل قطار المشار أو النقل الترددى أو النقل التقليدى.

وأشار إلى أن التصعيد تم عبر 11 مسارا بين منى وعرفات باستخدام ما يقارب 20 ألف حافلة عمل عليها ما يزيد عن 42 ألف سائق ومرشد، وسط دعم 195 للخدمات والمساندة والرقابة من وزارة الحج والعمرة وشركائها.

وأكد أن النجاح الذى نشهده فى منظومة النقل والتفويج يأتى بالشراكة مع وزارة الداخلية وأكثر من 32 شريكاُ من القطاعات المختلفة لتنفيذ سلسلة من التجارب الفرضية فى النقل والتفويج ميدانيا لاختبار جاهزيتها ومعرفة مواطن التطوير لمعالجتها ووضع الخطط البديلة للاستجابة للمخاطر المحتملة.

وأفاد بأن الوزارة أشرفت على تأمين أكثر من مليونين وسبعمائة سرير للحجاج والقائمين على خدمتهم فى مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما أشرفت على تأهيل المطابخ المركزية فى المشاعر المقدسة وتأهيل الإعاشة بتقديم أكثر من سبعة ملايين وخمسمائة وجبة يوميا بالشراكة مع أمانة العاصمة المقدسة والجهات الحكومية المشتركة.

بدوره أفاد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالى، أن الحجاج أتموا وقوفهم بمشعر عرفه ويواصلون مناسكهم، مؤكدا الجاهزية التى تمت من قبل وزارة الصحة والخطط التى تم وضعها لمواكبة هذا اليوم تمت بنجاح ولله الحمد.

وأشار إلى أن الجاهزية تمثلت فى عدة جوانب شملت مشاركة كافة القطاعات اقتربت من 36 ألف كادر منهم أكثر من 32 ألف من وزارة الصحة، إضافة إلى المتطوعين الذين تجاوز عددهم 7600، حيث تضافرت كافة الجهود.